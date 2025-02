Uno yacht di 18 metri è andato a fuoco nel mare di Perd’e Sali (Sarroch), nella tarda mattinata di oggi, 5 febbraio.

A bordo due sardi di 55 anni: si sono gettati in acqua e sono stati soccorsi dalla motovedetta CP320, allertata dalla guardia costiera. L’incendio, partito dal vano motori dell’imbarcazione, è scoppiato mentre erano in navigazione, tra Portoscuso e Capitana. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.30, poco dopo le lingue di fuoco hanno avvolto la barca. La colonna di fumo è rimasta a lungo visibile da tutto il Golfo di Cagliari.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Guardia costiera, mentre i vigili del fuoco, con i sommozzatori, hanno domato il rogo ma non è stato possibile evitare che la barca affondasse. I due uomini, ora al sicuro e in buone condizioni di salute, sbarcheranno al molo Capitaneria del porto di Cagliari. In supporto anche un rimorchiatore della Saras.

(Unioneonline/v.f.)





© Riproduzione riservata