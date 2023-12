Vertice in Regione dopo la chiusura del ponte in ferro per 540 giorni, da sottoporre a lavori di messa in sicurezza. Presenti con l'assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, oltre al sindaco di Villaputzu e ai sindaci dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, il Commissario della Provincia del Sud Sardegna, il Genio civile, Anas e Adis.

Il sindaco Sandro Porcu ha informato la cittadinanza dei risultati di questo incontro.

«L'impegno dell'assessore, che ringraziamo per la disponibilità - ha scritto - è stato di tutti i partecipanti: quello di fornire soluzioni che ci permettano di superare rapidamente l'enorme problematica che sta causando gravissimi disagi a tutto il nostro territorio. Si è infatti deciso di realizzare subito, con i fondi che già sono a disposizione, un accesso provvisorio che dalla nuova 125 permetta l'ingresso a Villaputzu dalla località Sant'Angelo e di finanziare il comune di Villaputzu con fondi che consentano la sistemazione della strada di collegamento. L'assessore si è inoltre impegnato a demandare all'Anas, con un futuro finanziamento ad hoc, la realizzazione di uno svincolo definitivo; soluzione questa che permetterà alla nostra comunità di risolvere definitivamente i gravi problemi di viabilità e di collegamento con le altre comunità del Sarrabus e con la principale arteria stradale che è la statale 125 nuova orientale sarda. Questa volta lo svincolo, tanto atteso e richiesto dal nostro paese, verrà realizzato».

Il sindaco Porcu rassicura anche i cittadini, garantendo «che staremo vigili e attenti, verificando costantemente la realizzazione della viabilità alternativa provvisoria in tempi rapidi in modo che vengano alleviate al più presto le gravi difficoltà che oggi stiamo attraversando. Questo è l'impegno preso durante il tavolo tecnico odierno tenutosi in Regione. Ritengo che il risultato raggiunto oggi sia stato molto positivo. Dovrà essere sicuramente seguito e monitorato ma mi sento di ringraziare di cuore tutti i cittadini che hanno fatto sentire con forza la loro voce in questi giorni così difficili. Come dico sempre, solo uniti e coesi possiamo con determinazione raggiungere gli obiettivi».

«È stato un incontro costruttivo – ha confermato Saiu – che ha consentito di trovare una soluzione che vedrà impegnati il Comune di Villaputzu e la Provincia del Sud Sardegna per la realizzazione, da subito e per la durata dei lavori sul ponte di ferro, di un accesso provvisorio alla statale 125 in località Sant’Angelo e della manutenzione alla viabilità comunale che porta a quell’accesso. Inoltre abbiamo ragionato su una nuova soluzione di collegamento diretto e definitivo sulla 125, una volta terminati i lavori sul ponte, che consentirà di migliorare sensibilmente le condizioni di viabilità per i cittadini del Sarrabus».

