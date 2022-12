L’aveva detto e ribadito più volte: «Tutto è avvenuto fuori dal locale, noi non c’entriamo niente». Ma le parole di Mohamed Serour, titolare della Marinella al Poetto di Quartu, non erano bastate e la Questura aveva disposto la chiusura del locale per venti giorni a seguito di un violento pestaggio ai danni di un 48 enne. Serour allora aveva presentato ricorso al Tar e oggi il tribunale amministrativo ha in parte ridotto la decisione portando i giorni di chiusura da 20 a 15. Così il locale potrà riaprire il trenta dicembre in tempo per la notte di fine anno.

«Tutto lo staff de La Marinella si scusa con i suoi clienti per i disagi causati proprio nel periodo delle festività - dice Serour – con nostro grande dispiacere ci troviamo obbligati a non offrire i nostri servizi per una decisione imposta dalle forze dell’ordine», Detto questo, prosegue: «Dopo la sentenza del Tar vengono confermati 15 giorni di chiusura e non 20. Per cui il locale resta chiuso fino al 29 dicembre pur non essendo direttamente coinvolto con un grave danno economico e di immagine. Una decisione che non tiene conto del grave periodo di crisi e in questi giorni 82 dipendenti restano a casa senza stipendio e non avendo avuto preavviso anche la merce è andata persa. Non capiamo perché questo provvedimento che non è mai stato preso per nessuno ha colpito solo noi. Noi continueremo a lavorare cercando sempre di offrire il meglio. E ringraziamo tutti per il supporto dimostrato e li aspettiamo dal 30 dicembre».

