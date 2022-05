Altre tre milioni di euro al Comune di Sinnai grazie al Pnrr. Saranno utilizzati per la costruzione di un nuovo caseggiato scolastico per le Medie nella via Caravaggio. La scuola media farà parte di una delle sole 216 scuole in tutta l'Italia che si caratterizzeranno per i criteri di innovatività, sicurezza, sostenibilità e inclusione.

Sull'edilizia scolastica, l'Amministrazione ha ottenuto altri finanziamenti attraverso il bando Iscola della Regione per l'adeguamento sismico, antincendio e impiantistico della scuola dell'Infanzia Sa Pedralla e della Scuola dell'Infanzia di via Genova, per un ammontare complessivo di 211mila euro. Con questi fondi salgono a dieci i milioni di euro in arrivo a Sinnai col Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.

“Un ottimo risultato – afferma il sindaco Tarcisio Anedda -. Grazie all'attento monitoraggio degli avvisi pubblici e al lavoro qualificato dell'ufficio tecnico del Comune di Sinnai, abbiamo ottenuto anche i finanziamenti per il Parco territoriale della pineta di Sinnai (400 mila in euro, in aggiunta ad un vecchio progetto già avviato) e per la realizzazione del Polo sportivo acquatico (euro 3 milioni) nell'ambito del Piano urbano territoriale della Città Metropolitana di Cagliari. Sono, inoltre, state assegnate le risorse da parte della Regione per l'ampliamento del cimitero (250.000 euro) e le risorse ministeriali per la realizzazione di due progetti presentati dall'Amministrazione, relativi alla costruzione del Polo dell'Associazionismo e alla Fabbrica della creatività, per un totale di oltre quattro milioni”.

In ambito culturale, "sono stati assegnati, rispettivamente, 8.000 e 10.000 euro dalla Fondazione di Sardegna per due progetti di valorizzazione della collezione Franco D'Aspro e del sito archeologico Bruncu Mogumu”.

Raffaele Serreli

