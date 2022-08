Una rissa finita a coltellate a Pirri.

È accaduto nella mattinata di ieri, quando i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di via Bechi.

Pochi minuti prima un 38enne, durante un litigio per futili motivi, aveva colpito al collo il cognato 34enne con un’arma da taglio.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima in programma a Cagliari nella mattinata odierna.

Per la vittima, una prognosi di 7 giorni per lesioni al collo e alla mandibola.

