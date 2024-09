Ha provato a scassinare i distributori automatici di alimenti in via Riva Villasanta, a Pirri, ma è stato fermato dai carabinieri. Nei guai un 46enne di Uta, arrestato dai militari con l’accusa di tentato furto aggravato. L'uomo, senza fissa dimora, è già noto alle forze dell'ordine per precedenti simili.

Secondo quanto ricostruito l’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per precedenti simili, stava tentando di forzare con un palanchino diverse macchinette. A far scattare l’allarme, la segnalazione fatta da un cittadino che, notando movimenti sospetti, ha chiamato il 112.

La Centrale Operativa ha immediatamente inviato le pattuglie sul posto, che hanno colto l'uomo in flagranza di reato.

