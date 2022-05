Pioggia di euro per la realizzazione di nuovi progetti (legati al Pnrr) a Settimo San Pietro: la Città metropolitana ha dato il suo parere positivo alla concessione di un milione e 590mila euro.

Il sindaco Gigi Puddu elenca le opere previste con questi fondi: 1.100 euro saranno spesi per lavori di "recupero e riqualificazione della viabilità del centro storico" all'interno del quadrilatero compreso fra le vie Moro, Via Parrocchia (fronte Chiesa e Monte Granatico), Garibaldi, parte di Via Pitzolo, Stazione e Piazza Mazzini. Previsto il rifacimento dei sottoservizi principali (rete acque bianche e rete illuminazione pubblica) e la pavimentazione finale in lastre di granito sardo.

Altri 330mila euro saranno spesi per il Progetto "Cammini di-Segni" che prevede il recupero e la riqualificazione di alcune aree di particolare valore paesaggistico, ed in particolare le aree di Cuccuru Nuraxi (Settimo San Pietro) attraverso la riqualificazione di percorsi a viabilità integrata (ciclabile, pedonale, metropolitana di superficie).

Gli ultimi 160mila euro saranno infine utilizzati per la Riqualificazione della palestra scolastica di Via Lussu, dove sono previsti i lavori di messa a norma degli impianti elettrici, il ripristino degli spogliato (intonaci, infissi, bagni e docce, impianto di illuminazione, tinteggiature ecc..), la sostituzione del manto in PVC dell'area sportiva, il tracciamento delle linee dei campi da gioco, l'incremento delle tribune per gli spettatori, la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura.

Raffaele Serreli

