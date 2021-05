Maltrattamenti in famiglia e percosse. Queste sono le accuse per le quali i carabinieri di San Sperate hanno denunciato un 28enne Rom, nato a Sassari e residente a Carbonia, già noto alle forze dell’ordine.

Attorno all'una di stanotte ha picchiato violentemente e minacciato di morte la propria compagna, originaria del Montenegro. La 35enne ha cercato rifugio in aperta campagna fino al mattino per sfuggire alla violenza.

I militari l’hanno sistemata in una casa-famiglia in una località protetta e sconosciuta, dove non potrà essere raggiunta. Data l'aggressività del giovane, potrebbero arrivare a breve provvedimenti cautelari nei suoi confronti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata