Non si potrà più avvicinare ai luoghi frequentati dalla ex fidanzata. Lo dispone il provvedimento emesso dal tribunale di Cagliari, sezione gip, nei confronti di un 30enne residente a Settimo San Pietro, con precedenti di polizia.

Il giovane non si era rassegnato alla fine della relazione amorosa e aveva messo in atto un’attività persecutoria nei confronti della ragazza, costringendola a cambiare il proprio stile di vita e le proprie abitudini, sempre in preda alla preoccupazione di poterlo incontrare.

Il documento è stato notificato dai carabinieri di Maracalagonis.

