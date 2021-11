Mattinata movimentata ieri a Capoterra finita con l’arresto di un 21enne. Il giovane era andato nella caserma dei carabinieri in quanto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma poco dopo i militari hanno raggiunto la sua abitazione per eseguire una mirata perquisizione. Durante le attività, il 21enne ha afferrato un marsupio, spintonato i carabinieri ed è uscito. Ne è nato un breve inseguimento al termine del quale il ragazzo è stato bloccato. Anche in quell’occasione ha strattonato le forze dell’ordine ed è scappato.

In mattinata è stato lui stesso a telefonare ai militari dicendo di essere a casa. A quel punto è stato condotto in caserma. Nel marsupio sono stati ritrovati 3 panetti di hashish del peso complessivo di 295 grammi, una busta in plastica con 19 involucri di cocaina per un peso di 6 grammi, un bilancino di precisione e la somma contante di 50 euro in banconote di vario taglio.

Per oggi è in programma l’udienza con rito direttissimo al tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata