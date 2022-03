Sei piantine di marijuana alte 13 centimetri, 60 grammi di marijuana già divisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. È quanto i carabinieri di San Sperate hanno ritrovato nel corso di una mirata perquisizione domiciliare in casa di un 26enne di Uta.

Il giovane è stato arrestato per illecita coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Oggi verrà sottoposto a giudizio con rito direttissimo.

(Unioneonline/s.s.)

