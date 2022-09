Grave incidente questo pomeriggio poco prima delle 15 in via San Basilio a Decimoputzu: l’autista di un mezzo con le insegne dell’Enel, per causa ancora da accertare, ha perso il controllo in prossimità di una curva e si è ribaltato.

Grazie alle segnalazioni di alcuni automobilisti di passaggio, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118: il ferito è stato trasportato al Brotzu in codice giallo per alcuni traumi riportati nell’impatto con la cunetta.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata