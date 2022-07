Indagini dei carabinieri di Quartu dopo una denuncia presentata da uno scrittore di 66 anni rapinato nella sua abitazione da una persona sua conoscente. Il presunto malvivente sarebbe entrato da una finestra mentre l'uomo si trovava in casa con una conoscente chiedendo dei soldi.

Lo scrittore, Massimo Loddo, pensionato, avrebbe sostenuto di non avere contanti, cercando di nascondere un portafoglio nei pantaloni. Un movimento che non sarebbe sfuggito all'ospite che sarebbe subito riuscito a impossessarsi dello stesso portafoglio contenente dei contanti per un ammontare di quasi tremila euro.

Il malvivente si sarebbe allontanato dopo una colluttazione mentre la vittima ha chiamato i carabinieri che stanno effettuando le indagini per ricostruire l'accaduto.

