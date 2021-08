Pauroso incidente alle prime luci di Ferragosto sul Lungomare del Golfo, in territorio di Quartu, quasi all’altezza della rotonda per La Marinella, in direzione Cagliari.

Poco prima delle 8 un’auto ha sbandato, andando a sbattere contro un palo semaforico dell’attraversamento pedonale, per poi ribaltarsi.

Momenti di grande paura, ma per fortuna nessun pedone è rimasto coinvolto e anche il conducente della vettura ha subito conseguenza lievi.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme al personale del 118 e agli agenti della Polizia locale per i rilievi.

La squadra del 115 ha estratto il ferito dall’abitacolo, per poi affidarlo a un’ambulanza.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la bonifica.

Al vaglio dei vigili la dinamica e le cause dell’accaduto.

