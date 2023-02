Paura a Villa San Pietro per un’anziana precipitata in dirupo.

La donna, 82 anni, era uscita per fare una passeggiata in campagna ma da ore non dava più notizie: dopo l’allarme dei familiari, subito si sono messi sulle sue tracce una pattuglia della stazione forestale di Pula con colleghi della polizia locale e barracelli di Villa San Pietro.

I soccorritori l’hanno ritrovata riversa sul fondo di un burrone, immobile e avvolta dai rovi, in località "Is fossus". Probabilmente, mentre camminava, è scivolata.

Soccorsa dal Corpo forestale, è stata riportata sana e salva dai suoi familiari. Il personale sanitario l’ha quindi sottoposta ai necessari accertamenti medici.

