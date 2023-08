Era stato strappato dall’ormeggio del Poetto dalle raffiche d i maestrale, è stato recuperato a Villasimius e, dopo varie peripezie, è tornato al suo posto, nello stabilimento Frontemare, sul litorale di Quartu.

In questi giorni tra i bagnanti in spiaggia ha tenuto banco la storia del pattino sparito, iniziata lunedì scorso. Il vento da nord ovest soffiava con raffiche che hanno raggiunto i 100 chilometri orari. Una aveva scaraventato in acqua un giubbino di salvataggio, che aveva subito iniziato la sua corsa verso il largo.

Il bagnino che si trovava in servizio in quel momento ha deciso di recuperarlo. Ha iniziato a remare a bordo del pattino. Ma il maestrale era troppo forte: in pochi minuti è sparito alla vista e qualcuno ha chiamato i soccorsi.

Il bagnino in affanno è stato recuperato da un motovedetta della Guardia costiera, che ha riportato a riva anche il pattino, poi ormeggiato a una boa. Solo che la tempesta era troppo forte, o il nodo troppo lasco. E il natante ha preso il largo, fuori controllo.

Per giorni non si sapeva che fine avesse fatto. Era stato anche lanciato un appello. È ricomparso chilometri di distanza: aveva viaggiato in direzione sud-est, fino a Villasimius. Anche il pattino è tornato a casa. Intatto.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata