Traduzioni, consulenze, laboratori, promozione del territorio. Ha ripreso l’attività dello sportello intercomunale della lingua sarda dei comuni di Barrali, Soleminis e Donori.

Il servizio, finanziato dalla Regione con i fondi della legge 482 per la tutela delle minoranze linguistiche e curato dall’associazione “Sa Bertula Antiga”, è a disposizione di cittadini, imprese, scuole e associazioni per consulenze su testi e traduzioni di etichette commerciali, comunicazioni promozionali e supporto a biblioteche, centro anziani, parrocchie e scuole per attività laboratoriali.

Tra le attività anche la creazione di opuscoli e materiale informativo e didattico per bambini. Questi gli orari di apertura: il martedì dalle 10 alle 11 a Donori nella sede del Municipio e, negli stessi orari, il mercoledì a Barrali presso la biblioteca comunale e il giovedì a Soleminis nella Casa “Spada-Corda”.

