Via i rifiuti dai bordi delle strade, comunali e provinciali, del territorio di Castiadas. L’operazione di pulizia straordinaria è iniziata nei giorni scorsi, «in un periodo dell'anno cruciale per la nostra comunità», spiega il sindaco Eugenio Murgioni, che lancia la campagna «Castiadas fatti bella».

Si tratta di una «manifestazione concreta di una filosofia che pone al centro il benessere dei nostri cittadini e l’esperienza di chi visita il nostro territorio. L’obiettivo principale del progetto è garantire il decoro, la pulizia e la bellezza del nostro comune, non solo durante la stagione turistica ma tutto l'anno».

L’impegno del Comune è volto a trasformare Castiadas «in un luogo dove la bellezza naturale si integra armoniosamente con un ambiente urbano curato e accogliente. Attraverso interventi continui e strutturati, intendiamo preservare e migliorare il nostro territorio, rendendolo sempre più un salotto buono e grande giardino del Sud Sardegna. Questo non solo per aumentare l’attrattiva turistica della nostra zona, ma anche per elevare la qualità della vita di chi vive e lavora qui.»

Per Murgioni è essenziale che ciascun cittadino e ospite faccia la propria parte, rispettando l'ambiente e contribuendo al mantenimento del decoro urbano: «Un ruolo fondamentale in questo processo è svolto dalla raccolta differenziata, un’opportunità che abbiamo a disposizione per ridurre l’impatto ambientale e mantenere il nostro comune pulito ed ordinato».

(Unioneonline/E.Fr.)

