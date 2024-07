Lavori di fatto conclusi, compresa l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione che consentirà in futuro di ospitare competizioni e manifestazioni sportive durante tutto l’anno. Un Palazzetto dello Sport, quello di Quartu, rinato dopo anni di chiusura, a parte la parentesi come hub vaccinale nel periodo più buio della pandemia.

In attesa dell’inaugurazione, il Comune chiama a raccolta le società sportive con un questionario online - nel sito istituzionale - per sondare la futura modalità di gestione del Palasport.

“Un impianto polivalente, non destinato esclusivamente al basket”, precisa l’assessora allo Sport Cinzia Carta. “Invito tutte le società sportive a partecipare alla compilazione dell’indagine conoscitiva, data l'importanza che riveste per la futura gestione del nostro impianto sportivo rinnovato. Nell’eventualità – aggiunge – che sul territorio non siano presenti associazioni e società interessate, o in grado di sostenere i costi di gestione dell'impianto, il Comune valuterà l'ipotesi di accollarsi le spese rimanenti. È fondamentale che più soggetti possibili partecipino alla compilazione del questionario”, dice.

La scadenza è fissata al 10 luglio.

