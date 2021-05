Terribile incidente stradale sulla Strada Provinciale 2, in territorio di Assemini.

In direzione Macchiareddu, il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, andandosi a schiantare contro il guardrail.

Dopo l’allarme sul posto sono arrivati i soccorsi.

In azione i vigili del fuoco del Comando di Cagliari, che hanno estratto l’uomo – che ha riportato gravi traumi - dall’abitacolo, affidandolo agli operatori del 118 per il trasporto in elicottero verso l’ospedale.

Dei rilievi per ricostruire la dinamica e le cause dell’accaduto si sono occupati i carabinieri, che hanno anche interdetto la carreggiata al traffico per consentire le operazioni di salvataggio e di messa in sicurezza della strada.

