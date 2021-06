Auto finisce nel canale, ferite lievi e tanta paura per tre persone a bordo.

Questa mattina alle 8.30, nella strada provinciale 5 che collega il centro abitato di Ortacesus con la statale 128 (nei pressi della piscina comunale, in località Is Arenas), una Skoda bianca per ragioni ancora da accertare è precipitata nel canale della bonifica dopo essere uscita fuori strada.

Alla guida del veicolo c’era una giovane di Sanluri, con due anziani passeggeri a bordo. Immediati gli interventi dei soccorsi: medici e infermieri dell’ambulanza medicalizzata Mike 65 di Senorbì e i volontari del 118 del Ducato di Mandas e Ortacesus hanno prestato le prime cure alle tre persone ferite, per fortuna non in gravi condizioni, che poi sono state accompagnate in diverse strutture ospedaliere del Cagliaritano per accertamenti.

Sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Mandas e Senorbì per i rilievi del caso. È stato richiesto l'intervento del soccorso subacqueo acquatico dei Vigili del fuoco e la gru per la rimozione dell'auto dal canale.

