Ha dato i suoi frutti una delle tante operazioni di controllo che i carabinieri svolgono negli ovili alla ricerca di armi, situazioni di lavoro nero, stupefacenti o refurtiva. Nei guai questa volta sono finiti due uomini.

Nel corso del primo intervento a Serdiana, sono entrati in azione i militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Dolianova insieme ai colleghi della Stazione del luogo e di quella di Senorbì, con due squadre dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sardegna" di Abbasanta, una unità cinofila del Nucleo di Cagliari, e una Squadra del Nucleo Ispettorato del Lavoro del capoluogo.

La perquisizione ha consentito di recuperare nell’ovile gestito da un 46enne ma di proprietà di un’altra persona 47 grammi di cocaina suddivisa in diversi contenitori, un grammo e mezzo di marijuana e due bilancini di precisione.

Mentre un 24enne, la cui abitazione è stata ispezionata nel corso della stessa operazione, sono stati ritrovati 130 grammi di marijuana e 40 di hashish, più un bilancino di precisione e un macinino trita-erba (grinder).

Mentre per questi due è scattato l’arresto – con rito direttissimo previsto per oggi -, il proprietario del terreno verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana che egli ha dichiarato essere per uso personale.

(Unioneonline/s.s.)

