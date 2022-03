Oltre un chilo di marijuana e 32 pecore rubate. Un 37enne di Decimomannu, allevatore con precedenti denunce a carico, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e ricettazione. Per la droga denunciata anche una 42enne di Decimoputzu.

L’operazione è stata effettuata dai carabinieri di Uta al termine di un’attività di polizia giudiziaria, coadivatu da due squadre dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e da due unità cinofile del Nucleo di Abbasanta.

Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno trovato 1,25 chili di marijuana, ricavata da una coltivazione non autorizzato. L’uomo aveva inoltre 32 ovini risultati essere provento di un furto denunciato lo scorso 21 febbraio da un allevatore di Uta. Il bestiame è stato restituito al legittimo proprietario che pensava ormai di averlo definitivamente perso.

