Un 52enne residente a Villasor, con pregiudizi di polizia, e un 21enne residente a Decimomannu anch'egli già noto alle forze dell’ordine sono stati arrestati ieri per produzione e detenzione di stupefacenti in concorso.

Nell'ambito delle attività antidroga per la ricerca di piantagioni e siti di lavorazione di marijuana, i Carabinieri della Stazione di Villasor e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno infatti scoperto, in una proprietà agricola di circa 2000 mq e dal cui terreno era stata recentemente estirpata una piantagione di cannabis, centinaia di piante per un peso complessivo di oltre 35 kg di infiorescenze di marijuana.

Le sostanze stupefacenti erano state occultate in un casolare, dove i militari hanno anche rilevato come i soggetti coinvolti stessero preparando numerosi pacchi sottovuoto contenenti circa 500 grammi ciascuno di marijuana.

Tutto quanto rinvenuto, compreso materiale per il confezionamento, un apparecchio deumidificatore, nonché circa 400 euro di provenienza illecita, è stato sottoposto a sequestro.

I due uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per essere giudicati con rito per direttissima.

(Unioneonline/v.l.)

