Hanno occupato una casa in via Augusto a Monserrato. La proprietaria se n’è accorta per caso e ha chiamato i carabinieri. Identificati dai militari, i responsabili non hanno saputo spiegare perché avessero preso possesso dell’immobile, quindi non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di occupazione abusiva, di una bravata o di altro. Nei guai sono finiti tre giovani tra i 18 e i 22 anni, residenti tra Monserrato e Quartu.

I fatti risalgono a ieri notte. I militari della stazione di Monserrato, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu, sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto da parte di una cinquantaseienne residente in paese, che aveva trovato la propria abitazione occupata da estranei.

La donna, passando in tarda serata nella casa attualmente sfitta, ha avuto l’amara sorpresa di scoprire che la porta d’ingresso era stata forzata e che all’interno, probabilmente, si trovavano degli sconosciuti. Ha immediatamente contattato il 112.

I militari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato i tre ragazzi all'interno dell'abitazione, già in parte sistemati come se fosse casa loro. Fermati e condotti in caserma, sono stati identificati. Al momento dell’interrogatorio nessuno dei tre ha saputo fornire una spiegazione logica o motivata del gesto.

La casa è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria, mentre i tre giovani sono stati denunciati per violazione di domicilio e la loro posizione sarà ora vagliata dall’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata