I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, Nuraminis e Serramanna, sono intervenuti sulla statale 131 al km 2,086, all'altezza di Nuraminis, per un incidente stradale.

Un 52enne di Serramanna in motocicletta, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Honda Burgman 400 colpendo il guardrail e finendo la corsa a bordo strada.

L’uomo è stato trasportato con elisoccorso del 118 al Brotzu, in codice rosso.

Ora è in prognosi riservata per gravi traumi alla testa, in pericolo di vita.

Sulla 131 viabilità rallentata con 3 chilometri di coda in direzione nord. Le indagini sono in corso.

