A Villaspeciosa c’è un nuovo autovelox. Che però non genererà introiti per il Comune. Perché è stato disegnato su un muro lungo la strada dall’artista Manu Invisibile, che sta realizzando una sua opera per conto del Comune.

Una rappresentazione realistica, quella dell’apparecchio per la misurazione della velocità, che deve comunque servire da monito.

«Dentro il centro abitato occorre rispettare i limiti di velocità e i cittadini che vogliono vivere il paese in totale sicurezza», spiega il sindaco, Gianluca Melis, «spero che il bellissimo disegno faccia utilizzare la testa a chi quotidianamente attraversa il paese con l’autovettura e scambia via Matteotti, via Dante e via Don Olla e tante altre per la Ascari».

Il riferimento del primo cittadino è alla famosa variante del circuito automobilistico di Monza.

«Il 2 marzo», aggiunge Melis, «ci sarà l’inaugurazione dell’opera d’arte che Manu Invisible ha realizzato per la nostra comunità: l’opera verrà spiegata, con l’auspicio che venga capita, da chi, reputa la velocità un divertimento».

