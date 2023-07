La possibilità di godersi una cena all’aperto in uno dei ristoranti del posto, l’occasione giusta per godersi una serata di musica dal vivo: Con “R…Estate a Sarroch”, il progetto portato avanti dal centro commerciale natura S’Arrocca, le domeniche si trascorrono in paese.

Gli appuntamenti hanno preso il via domenica scorsa, e andranno avanti per tutta l’estate: ogni settimana, approfittando della chiusura al traffico di via Al mare, via Martiri del Tripoli e il tratto di strada che fiancheggia piazza Repubblica, turisti e residenti avranno la possibilità di passeggiare e cogliere l’occasione per cenare negli spazi esterni dei locali del paese.

L’obiettivo del progetto che il centro commerciale naturale S’Arrocca porta avanti ormai da diverse estati è quello di dare la possibilità ai cittadini di trascorrere una serata a Sarroch, e – magari – invogliarli a sedersi a un tavolo di uno dei ristoranti del paese per cenare.

