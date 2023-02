Proseguono gli interventi di messa in sicurezza dei corsi d’acqua del territorio di Pula.

I lavori portati avanti dal Comune nei giorni scorsi si sono concentrati nel canale di S’Orecanu, dove con l’ausilio di un mezzo meccanico sono state eliminate le canne che impedivano il regolare deflusso delle acque.

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, ricorda l’importanza dei lavori per la sicurezza dei cittadini e delle aziende agricole: «La pulizia dei corsi d’acqua è fondamentale per prevenire i disagi legati alle piogge, quest’anno abbiamo deciso di inserire nell’elenco dei luoghi in cui intervenire anche dei canali che non venivano ripuliti da tempo. Grazie a queste pulizie mirate saremo in grado di tenere sotto controllo tutti i corsi d’acqua che attraversano il nostro territorio».

