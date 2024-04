Si amplia la rete dell’ospitalità nei comuni del Gal Sole Grano Terra del territorio che comprende Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari. Dopo il successo della scorsa edizione, si rinnova l’interesse nei confronti dei bandi dedicati al potenziamento dei servizi connessi al patrimonio storico e al rafforzamento del sistema dell’ospitalità.

Sono 46 le domande di finanziamento pervenute: 14 destinate al settore pubblico per il potenziamento territoriale dei servizi connessi al patrimonio storico, archeologico museale del territorio, 10 per il bando dedicato ai privati che vogliono aprire una startup rafforzando il sistema dell’ospitalità e ben 22 per il bando dedicato al miglioramento di bed & breakfast esistenti o alla nascita di nuove strutture. «L’assemblea dei soci ha votato la rimodulazione delle economie che si sono create sui precedenti bandi per un totale di circa 1.300.000 euro da redistribuire per incrementare le risorse destinate ai tre nuovi bandi per i quali, appunto, si è avuto un notevole interesse», dice Antonino Arba, presidente del Gal Sgt.

Le iniziative legate al Gal hanno l'obiettivo di creare sviluppo e occupazione nel territorio. Si è aperto il primo dei quattro bandi previsti dal progetto "Women TechEU" per sostenere le donne alla guida di startup europee nel settore deep tech e creare un ecosistema imprenditoriale più equilibrato dal punto di vista della parità di genere. Si tratta di un progetto biennale finanziato dall’Unione Europera che supporta le donne alla guida di startup deep tech europee e mira a fornire alle donne che operano nel settore maggiori opportunità, risorse e supporto per prosperare. Il primo bando, che si concluderà il 20 maggio, è rivolto a tutte quelle donne imprenditrici dell’Unione europea e dei Paesi associati a Horizon Europe che soddisfano i criteri di ammissibilità descritti nei documenti del bando.

