Violazione delle norme sul coprifuoco nell’hinterland di Cagliri.

A Quartu Sant'Elena i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari un 23enne residente a Cagliari e un suo amico 20enne di Monserrato.

Stanotte sono stati fermati mentre viaggiavano in via Istria a Selargius a bordo di una Citroen DS3, senza valida motivazione. A entrambi è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro, che si ridurrà a 280 se pagata nei primi cinque giorni dalla contestazione o raddoppierà in caso di mancato pagamento.

Qualche ora prima, attorno all'una, un'altra pattuglia dello stesso reparto ha proceduto negli stessi termini nei confronti di un 22enne di Quartu, sorpreso a camminare a piedi nella via San Nicolò di Selargius.

A Serramanna i carabinieri della locale Stazione hanno identificato tre giovani che giravano a piedi per il paese, di 29, 24 e 28 anni, tutti di Serramanna. Anche loro senza motivo, anche loro multati.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata