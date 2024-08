Il conduttore e autore di diversi programmi televisivi Osvaldo Bevilacqua visita le meraviglie di Nora. Dopo aver registrato immagini e interviste tra agli scavi archeologici per il prossimo programma in cui si parlerà dell’antica città che si affaccia sulla baia di Pula, Bevilacqua – accompagnato dal sindaco Walter Cabasino e dagli assessore Manuela Serra, Donatella Fa e Stefano Deidda – ha poi visitato la laguna, dove ha prodotto altro materiale per la televisione.

Irrinunciabile la tappa alla chiesetta di sant’Efisio, dove il conduttore televisivo è stato accompagnato dal parroco di Pula, don Marcello Loi, e dalla Confraternita.

Nora, insomma, si conferma meta imperdibile per divulgatori e giornalisti: il mese scorso, accompagnato dalla moglie, era stato Bruno Vespa a visitare gli scavi archeologici. Lo scorso anno invece, per la seconda volta, le guide del Parco archeologico di Nora avevano accompagnato Alberto Angela alla scoperta degli angoli più suggestivi dell’antica città.

© Riproduzione riservata