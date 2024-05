Via alla demolizione del vecchio istituto agrario ed enogastronomico "Giuseppe Dessì" di Muravera (con sede a Muravera e Villaputzu) per far posto ad una nuova scuola alberghiera. L’intervento è a cura della Provincia del Sud Sardegna: a disposizione, grazie al Pnrr, sette milioni e mezzo di euro.

La scuola che prenderà il posto della vecchia avrà caratteristiche al passo con i tempi con l’utilizzo di materiali all’avanguardia.

Saranno all’avanguardia anche gli spazi a disposizione di allievi, professori e personale non docente. È stato stanziato, inoltre, un ulteriore milione di euro per la palestra.

