Un artista per abbellire con temi identitari e natalizi le vetrine dei commercianti di Muravera. È una delle iniziative della Pro Loco in vista del Natale: «Ringraziamo i commercianti della via Roma e delle zone limitrofe – sottolinea Carlo Aledda, presidente della Pro Loco Murera - per aver prestato le loro vetrine affinché si respiri un'atmosfera di festa dopo gli anni tristi della pandemia».

Tra i primi lavori già eseguiti c’è la raffigurazione del portico Petretto, uno dei simboli di Muravera.

Numerose le iniziative per il mese di dicembre grazie, appunto, alla Pro Loco e al Comune. Tra le principali i mercatini di Natale con le casette in legno nella centralissima Piazza Europa a partire dal 16 dicembre.

