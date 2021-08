Una turista in vacanza nel Sarrabus ha scoperto di avere il Covid al Pronto soccorso dell'ospedale di Muravera dove si era recata col marito per una visita di routine.

All'arrivo al San Marcellino le sono stati fatti prima il tampone rapido, risultato positivo, poi, quello molecolare con la conferma del primo risultato.

Il medico a questo punto le avrebbe comunicato la necessità non di un ricovero in ospedale ma di un periodo di isolamento in un Covid hotel per il rispetto del protocollo.

Ma la donna, che era accompagnata dal marito, si sarebbe allontanata dall'ospedale in auto.

Della vicenda sono stati informati anche i carabinieri della Compagnia di San Vito. In serata la coppia avrebbe fatto sapere di essersi fermata in una struttura sanitaria di Olbia.

© Riproduzione riservata