Sopralluogo del sindaco Salvatore Piu al campeggio comunale Le Dune. Il capo della Giunta municipale di Muravera era accompagnato dal capo dei Vigili urbani dell'Unione dei Comuni Maura Murgioni e dal capo dell'ufficio tecnico Paolo Alterio. Il tutto, come ha spiegato Piu, per una verifica dello stato del camping.

Come si ricorderà il Comune ha sollecitato tempo fa la società che gestisce la struttura allo sgombero di 136 casette mobili che presunto abusivismo. Lo sgombero non è stato attuato in quanto la stessa cooperativa ha fatto ricorso al Tar. Si attende anche l'esito del ricorso presentato alla Cassazione dopo che il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta di dissequestro delle stesse casette. Una visita di routine in attesa delle decisioni della magistratura?

