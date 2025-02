Muravera ritrova via Europa che dalle 14 di oggi è di nuovo percorribile dopo l’intervento di una ditta specializzata che ha messo in sicurezza le palme che fanno da contorno ornamentale alla piazza e alla rotonda davanti al Municipio. La chiusura era stata disposta nei giorni scorsi dai Vigili del fuoco per il rischio di cedimento delle palme a causa del forte vento che ha interessato il territorio comunale.

Niente più disagi, quindi, per automobilisti e pedoni. Anche i parcheggi sono tornati disponibili. Via Europa, alla fine, è rimasta chiusa per 48 ore con gravi disagi soprattutto per le attività commerciali del posto. Anche la festa di carnevale in programma ieri in piazza è stata spostata nel piazzale ex De Vizia, in una zona un po' periferica.

Da parte del Comune di Muravera un «grazie ai cittadini per la pazienza e la collaborazione».

