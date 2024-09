Grandi e piccoli questo pomeriggio hanno trascorso qualche ora in piazza Europa tra calcio, tennistavolo, pallavolo, tennis e yoga grazie a “Sportcity”, la fondazione che promuove, appunto, l’attività sportiva in ogni Comune d’Italia. Diverse le società sportive di Muravera e del Sarrabus che hanno aderito all’iniziativa portata avanti con il supporto del Comune e della Pro Loco.

Tra le tante c'è la società di tennistavolo di Muravera del presidente Luciano Saiu: “È una importante occasione – dice Saiu – per farci conoscere ulteriormente in una comunità che è già un punto di riferimento per il tennistavolo in Italia”.

Un tratto della via Europa è stato invece trasformato in un campo da tennis dalla società Sax Sport di San Vito. Ad impugnare la racchetta anche gli assessori di Muravera Fabio Piras (Borgate) e Matteo Plaisant (Sport) che si sono esibiti in un doppio contro, fra gli altri, il collega assessore Andrea Mura (Bilancio). Per la cronaca Plaisant e Piras hanno perso al tie-break. L’iniziativa – complice anche il sole che è tornato a splendere - è stata molto apprezzata dai cittadini.

