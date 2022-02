Ha compiuto 103 anni il nonnino di Muravera, Franceschino Loddo.

Vedovo, padre di cinque figli (Nina, Assuntina, Gianni, Valeria ed Efisio), conserva ancora una buona salute e una memoria di ferro.

Recentemente ha sconfitto anche il Covid. Non si è fatto ricoverare, l'Ats lo ha assistito a casa. Ora sta bene. Una roccia il nonnino, ex re della caccia grossa.

Ha fatto anche la guerra, in Africa, finendo persino in un campo di concentramento in India e quindi in Australia.

Da lì, era il 1945, il congedo e il rientro a Muravera. Nonostante i suoi anni, conserva un buon appetito ed ha una memoria di ferro.

Rivanga fra le pieghe del passato: un uomo straordinario, una quercia, una bella pagina di storia.

