La sindaca di Muravera Francesca Mattana ha nominato la Giunta. Il vicesindaco è Gianfranco Sestu, il consigliere più votato in assoluto con ben 663 preferenze. A lui vanno le deleghe all’Urbanistica, alla Protezione Civile e al Territorio. L’assessore ai Lavori Pubblici, all’Ambiente e all’Agricoltura è Valerio Boi. Alle Politiche Sociali e ai Servizi alle Famiglie va Michela Lai mentre Alessia Tronci si occuperà di Cultura e Pubblica Istruzione.

La casella del Turismo (e manifestazioni) è invece stata assegnata a Valentina Usai. Tutte le deleghe al momento non indicate restano in capo alla sindaca.

Il Consiglio comunale di insediamento è stato convocato per lunedì 22 giugno alle 18 nell’aula Piero Loddo. Francesca Mattana, la prima sindaca donna di Muravera, ha chiesto la collaborazione da parte di tutti i cittadini per portare avanti il programma («C'è davvero tanto da fare e non c'è tempo da perdere»).

Tra le novità c’è anche quella di un Consiglio comunale “rosa”: sempre per la prima volta fra maggioranza e minoranza ci sono infatti più donne che uomini. E anche la Giunta si veste di rosa: due uomini e, sindaca compresa, cinque donne.

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