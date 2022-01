Aveva mandato via un cliente sprovvisto di Green pass. Peccato che il certificato verde non lo avesse nemmeno lui.

A Muravera carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di San Vito, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sanzionato il 46enne titolare di un bar.

L’uomo esercitava la propria attività senza pass. All'interno del locale è stato trovato anche un cliente senza certificazione verde, ma lui stesso ha ammesso che il titolare del bar gli aveva appena detto di andare via. Per questo il 46enne se l’è “cavata” con la multa da 400 euro.

Nell’ambito di altri controlli a Cagliari è stato segnalato e multato un farmacista 59enne perché non aveva il pass obbligatorio per la sua attività. Stessa sorte a Tratalias per un 46enne del luogo, titolare di una macelleria.

