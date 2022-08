Intervento d’emergenza per il Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, allertato per il recupero di tre persone in difficoltà – tra cui un 16enne seriamente infortunato a un ginocchio – durante un'escursione a Bacu Arrodas, nel Comune di Muravera, in una zona particolarmente aspra.

L’allarme è stato lanciato a mezzogiorno alla centrale operativa di Cagliari, che ha inviato sul posto una squadra con cinque tecnici.

"I tre ragazzi – spiegano i soccorritori – si trovavano in un punto particolarmente impervio a causa della strada dissestata e della fitta vegetazione. È stato quindi necessario procedere con la pulizia del sentiero per aprire i varchi e permettere ai tecnici il passaggio con la barella in sicurezza”.

Il giovane infortunato, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in barella e consegnato al personale del 118 che lo ha preso in carico per il trasporto in ospedale.

