Un’altra estate a mangiare polvere, e allora «chiediamo una volta per tutte che questo sterrato che conduce allo spiaggione di Feraxi in Comune di Muravera venga sistemato». La richiesta arriva da chi abita nelle case in prossimità della strada che ogni giorno d’estate viene percorsa da centinaia di auto. E il più delle volte gli automobilisti accelerano e sollevano un polverone.

«Siamo in attesa dell’asfalto da vent’anni», ripetono i residenti della borgata di Muravera, «se i tempi dovessero essere ancora lunghi allora non sarebbe male posizionare dei dossi artificiali. Ha poco senso spianare ogni tanto lo sterrato se poi le auto passano ad alta velocità».

Lo sterrato, in ogni caso, al momento non è in buone condizioni.

