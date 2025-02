Operai della Pro Service (Provincia Sud Sardegna) al lavoro questa mattina a Muravera per tappare alcune delle innumerevoli buche che si stanno formando lungo la centralissima via Roma. Gli operai hanno sistemato (in parte) il tratto all’ingresso nord del paese.

L’asfalto di via Roma (di competenza della Provincia) da quando è stata chiusa la galleria S’Arrexini sulla 125 Var continua a perdere pezzi a causa dell’imponente mole di traffico. Il collegamento tra Cagliari e l’Ogliastra, infatti, passa obbligatoriamente per Muravera.

Il continuo via vai dei mezzi pesanti incide sul deterioramento della viabilità. Ogni tanto la Provincia mette qualche toppa ma quel che serve, come hanno più chiesto più volte gli amministratori comunali di Muravera, è un nuovo manto stradale.

© Riproduzione riservata