Sa Sentieristica po sa cittadinanza

Il Gruppo Locale del Club Alpino Italiano Gerrei ParteollaSarrabus (GPS) della Sezione di Cagliari, ha aderito alla richiesta de “Uffitziu de Sa Lingua Sarda de Su Sarrabus” (Ufficio della lingua sarda del Sarrabus), per un incontro informativo sulla sentieristica svoltosi interamente in lingua sarda presso il Museo “Donna Francesca Sanna Sulis” a Muravera.

La frequentazione sostenibile della montagna, il rispetto per l’ambiente, la sentieristica, la salvaguardia della flora e della fauna locale, sono temi che da tempo il Gruppo locale GPS CAI sta portando avanti nelle regioni di propria competenza.

Il Tecnico CAI Giorgio Argiolas, del Gruppo locale GPS, ha esposto ai soci del Sarrabus dell’U.L.S. presenti, curiosi ed appassionati, le varie fasi legate al mondo della sentieristica; dall’importanza storica, culturale ed attuale di un sentiero, alla progettazione dei Luoghi di Posa, dal significato delle scritte e dei simboli, alle procedure per inserire i sentieri nel catasto Regionale e Nazionale, ai materiali da usare e come rilevare le tracce di un sentiero e relativi dati necessari per l’inserimenti nella R.E.S..

Una bella e proficua mattinata resa ancora più simpatica con l'esposizione di tutte le tematiche in dialetto.





