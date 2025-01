Strisce pedonali scolorite e solo per metà carreggiata lungo la via Roma di Muravera (strada di competenze della Provincia del Sud Sardegna). E così, soprattutto da quando è stata chiusa la galleria S'Arexini sulla 125 Var e il traffico si riversa nel paese, i pedoni sono continuamente a rischio. La auto, infatti, non rallentano anche perché non vedono le strisce pedonali.

Poco fa in pieno centro, zona bar Paderi, un pedone che si accingeva ad attraversare e un automobilista sono andati vicini allo scontro, proprio perché il conducente non si è fermato. Ma le strisce, come hanno poi appurato entrambi, ci sono solo in una parte della carreggiata.

Una situazione ormai non più sostenibile.

© Riproduzione riservata