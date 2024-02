Alto dieci metri, in via Roma, a trenta metri dalla centralissima Piazza Europa. È l’imponente murale in memoria di Gigi Riva comparso oggi a Muravera.

Lo ha realizzato l’artista Stefano Pani su richiesta di Nicola Di Pierro, storico tabaccaio di Muravera.

Sulla parete c'è anche una scritta con la dedica a Rombo di Tuono: “Onore a chi ama la nostra terra, la nostra storia, la nostra bandiera. Grande nel cuore, la nostra Sardegna intera”.

Un murale commissionato da un privato cittadino che arricchisce il paese e che – c’è da scommetterci – diventerà un punto di riferimento per gli appassionati di Gigi Riva e per tutti i sardi.

© Riproduzione riservata