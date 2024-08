Sono in spedizione e in consegna gli avvisi di Pagamento TARI (Tassa Rifiuti) al Comune di Muravera per l'anno 2024.

All'interno del plico vi sono le informazioni di carattere generale sulla tassa rifiuti; il dettaglio del calcolo eseguito con l'indicazione delle tariffe approvate dal Consiglio comunale e i modelli di pagamento F24.

In caso di mancato recapito della bolletta entro i termini stabiliti non saranno applicate sanzioni per ritardato pagamento del tributo.

I contribuenti che non dovessero vedersi recapitare alcun avviso di pagamento TARI, sono invitati a rivolgersi all'Ufficio Tributi.

