Sono state inaugurate oggi pomeriggio le prime dieci casette in legno acquistate dal Comune di Muravera per i mercatini di Natale. Gestite dalla Pro Loco Murera (che coordina anche tutti gli eventi di dicembre) hanno già arricchito la piazza Europa. Resteranno operative sino al 23 dicembre e poi ancora qualche giorno prima dell’Epifania. Casette che potranno poi essere utilizzate da associazioni, artisti, artigiani e commercianti per altri grandi eventi, a partire dalla Sagra degli Agrumi.

«Abbiamo lavorato sodo – spiega Carlo Aledda, presidente della Pro Loco – per creare una Muravera accogliente. Adesso ci aspettiamo tanta partecipazione».

Stasera il primo appuntamento con la musica natalizia di Elena Ciccu e giochi per i bambini.

© Riproduzione riservata