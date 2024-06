Per la cura del verde a Muravera e Costa Rei il Comune ha predisposto un piano biennale con una spesa complessiva di 400mila euro.

La manutenzione sarà assicurata da sei operai nei mesi di luglio e agosto per garantire un nuovo look sul territorio: saranno interessate al progetto anche le zone di Torre Salinas, Feraxi, Colostrai, San Giovanni e Is perdigonis.

Nel progetto è previsto anche lo sfalcio dell'erba.

